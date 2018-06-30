Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu (4) - YENİ GÖRÜNTÜLER

ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor\'un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.

İstanbul\'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran\'da tatil için Kaş\'a geldi. 21 Haziran\'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası\'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla\'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi\'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor\'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor\'un bulunması için çalışma başlatıldı.

HAVADAN DA ARANDA

AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla\'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği\'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AKUT ve jandarma arama çalışmalarını sonlandırırken, AFAD ekipleri aramayı sürdürdü. AFAD ekipleri bugün Metin Kor\'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor\'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor\'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

KAYMAKAM BAYAR: ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM GÖRÜNMÜYOR

Kayıp müzisyen Metin Kor\'un cesedinin bulunmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, \"Bugün AKUT Kaş- Kalkan Birimi ile Fethiye\'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalışmasıyla Metin Kor\'un cesedi drone taraması sırasında tespit edildi. Daha önce de bölge taranmıştı ancak üzerindeki giysilerle alanın bütünlük arz etmesi nedeniyle gözden kaçmış. Şüpheli bir ölüm görünmüyor ilk tespitlerde. Metin Kor\'un üzerindeki kıyafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarının gördüğü kıyafetler aynı. Kardeşi teşhis için yola çıktı. Savcılık ve doktorun ceset üzerinde yapacağı incelemeden sonra cenaze ya aileye teslim edilecek ya da Adli Tıp\'a gönderilecek. Öncelikle savcılık ve doktorun incelemesi ve teşhisin yapılması gerekiyor. Daha sonra ceset oradan AKUT ekiplerince aşağıya araca indirilecek. Cumhuriyet savcının vereceği karara göre hareket edilecek\" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA AKUT DA KATILDI

Kaş\'ta yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor\'un cansız bedeninin bulunduğu çalışmaya AKUT Kaş Kalkan Birimi ve Fethiye\'den gelen AKUT ekiplerinin de katıldığı belirtildi. AKUT ekiplerinin arama çalışmalarını AFAD ekipleriyle birlikte yürüttüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırdan görüntüler

Aracından görüntüler



Haber - Kamera: Ahmet ACAR, ANTALYA (DHA)