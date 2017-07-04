Kayıp mülteci çocukların sayısı artıyor

Alman Çocuklara Yardım Örgütü (Deutsche Kinderhilfswerk), Avrupa’da kayıp mülteci çocukların korunması için merkezi bir kayıt sistemi oluşturulmasını talep ediyor. Yardım örgütünün yöneticisi Holger Hofmann, yaşları 13 veya altında olan kayıp mülteci çocukların sayısının alarm verici düzeyde olduğunu belirtti. Hofmann, Alman Federal Emniyet Teşkilatı’nın verilerine göre, şu anda 13 ve 13 yaşın altında 945 çocuğun, 14-17 yaşları arasında ise 5 bin 502 gencin kayıp olarak kayıtlara geçmiş olduğunu bildirdi.

Çetelerin eline düşebiliyorlar

Kayıp mülteci gençlerin sayısının giderek gerilediğini, ancak kayıp mülteci çocukların sayısının ise son aylarda artış kaydettiğini vurgulayan Hofmann, bu çocukların yoğun bir şekilde aranması gerektiğini söyledi. Kayıp mülteci çocukların suç örgütlerinin eline düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Hofmann, Avrupa’ya yalnız gelen çoğu mülteci çocuğun burada bir yakınının da bulunmadığını kaydetti.

Polis memurlarının bu çocukları aramaktan vazgeçmemesini isteyen Hofmann, bir yanda polis ve federal yetkililerin, diğer yanda Alman Kızılhaç ve gençlere yardım örgütleri gibi arama ve yardım birimlerinin daha iyi bir işbirliğinin gerekli olduğunu belirtti. Alman Çocuk Yardım Örgütü yöneticisi, ister Almanya’dan gelsin ister baksa bir ülkeden, kayıp her çocuk hakkında mümkün olduğunca çaba sarf etmek konusunda öncelikli olarak sorumluluğun poliste olduğuna dikkat çekti.

Kayıp mülteci çocuk ve gençler sorunu uzun süredir biliniyor. Yetkililer, bazı vakalarda çocukların ve gençlerin birden fazla yerde kayıt olmasının söz konusu olduğunu ya da yanlarında ebeveyn ya da herhangi bir yetişkin olmayan birçok yalnız mülteci çocuk ve gencin, diğer Avrupa ülkelerindeki akrabalarına ulaşmak için tekrar yola çıktıklarını belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/KNA/epd, AÜ/BD