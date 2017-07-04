Kayıp mülteci çocuklar için merkezi kayıt sistemi önerisi

Alman Çocuk Yardım Örgütü (Deutsche Kinderhilfswerk), kayıp mülteci çocukların sayısının artması nedeniyle, yanlarında ebeveyn ya da herhangi bir yetişkin olmayan yalnız mülteci çocukların korunması için merkezi bir Avrupa kayıt merkezi oluşturulmasını istedi.

Alman Federal Emniyet Teşkilatı verilerine göre, şu anda 13 ve 13 yaşın altında 945 çocuk, 14-17 yaşları arasında ise 5 bin 502 genç kayıp olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Alman Çocuk Yardım Örgütü (Deutsche Kinderhilfswerk) yöneticisi Holger Hofmann, "13 yaşına kadar kayıp mülteci çocukların sayısı alarm verici düzeyde. Kayıp mülteci gençlerin sayısı azalırken, 13 yaşına kadar kayıp mülteci çocukların sayısı son aylarda yeniden artış kaydetti. Şu anda bu çocuklar yoğun bir şekilde aranmalı” dedi.

Çocukları aramaktan vazgeçmeyin çağrısı

Hoffman, polis memurlarının bu çocukları aramaktan vazgeçmemesini istedi. Hoffmann, bir yanda polis ve federal yetkililerin, diğer yanda Alman Kızılhaç ve gençlere yardım örgütleri gibi arama ve yardım birimlerinin daha iyi bir işbirliğinin gerekli olduğunu belirtti.

Ancak Alman Çocuk Yardım Örgütü (Deutsche Kinderhilfswerk) kayıp her çocuğa mümkün olduğunca dikkat vermek konusunda öncelikli olarak sorumluluğun poliste olduğuna dikkat çekti.

Neue Osnabrücker Zeitung'un Mart ayında Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) raporuna dayanarak yer verdiği haberde, 13 yaş grubuna kadar kayıp çocuk sayısı 922 olarak belirtilmişti.

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DW/KNA, BS/GA