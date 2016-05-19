Kayıp Mısır uçağına saldırı şüphesi



Perşembe sabahı saat 02:30'da Paris'ten kalkan MS804 sefer sayılı Mısır Havayollarına ait Kahire uçağıyla inişten yarım saat önce irtibat koptu. Radardan kayboluşunun üzerinden saatler geçmesine rağmen uçağın akıbeti belirsizliğini koruyor. Son gelen haberler uçağın enkazına ait olduğu düşünülen iki parçanın Yunan yetkililerce Akdeniz açıklarında bulunduğu yönünde. Yunan televizyonu, yetkililerin uçağın radardan kaybolduğu noktanın yaklaşık 50 mil güneydoğusunda iki büyük parçaya rastlandığını duyurdu.

Uzmanlar Egypt-Air MS804 sefer sayılı uçağın düştüğü ihtimalinde birleşiyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris-Kahire seferini yaparken radar ekranlarından kaybolan uçağın denize düştüğünü söyledi. Hollande, düşme nedeninin henüz bilinmediğini ancak saldırı ya da kaza ihtimalini göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Airbus A320 tipi uçakta 56 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu. Akdeniz'in doğusundaki arama-kurtarma çalışmalarına denizden ve havadan yoğun şekilde devam ediliyor. Çalışmalara Mısır'ın yanı sıra Fransa ve Yunanistan da katılıyor.

Yunan yetkililer de uçağın düştüğü yönünde açıklamalarda bulundu. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Mısır uçağının Kerpe (Karpathos) adası açıklarında düştüğünü açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya taziye mesajı yolladı. Böylece 66 kişinin bulunduğu Airbus uçağının düştüğü dolaylı da olsa doğrulanmış oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, olayın açıklığa kavuşabilmesi için Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü'ye destek güvencesi vermişti.

Saldırışüphesi

Öte yandan Mısır Sivil Havacılık Bakanı Şerif Fethi, uçaktan acil durum veya imdat çağrısı yapılmadığını söyledi. Kurtarma çalışmalarına katılan bir yetkili bu yönde bir açıklama yapmış, ancak daha sonra açıklamasını geri almıştı. Mısır Ordusu da uçaktan acil durum çağrısı alınmadığını bildirdi. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, kayıp uçak nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Mısır Sivil Havacılık Bakanı saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, saldırı ihtimali teknik bir arızadan daha yüksek diye konuştu. Ria haber ajansına göre, benzer bir açıklama öncesinde Rus istihbarat şefi tarafından da yapılmıştı.

Uçak üreticisi Airbus da kayıp Mısır uçağıyla ilgili açıklamada bulunarak, A320 tipi uçağın 2003'ten bu yana yaklaşık 48 bin saat uçtuğu belirtildi.