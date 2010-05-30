Kayıp mezar 3 bin 300 yıl sonra bulundu

T24 - Arkeologlar, antik Mısır'ın başkenti Memphis'in belediye başkanının 3300 yıllık kayıp mezarını ortaya çıkardı.





Belediye başkanı Ptahmes, Firavun 1. Seti ile 2. Ramses dönemlerinde belediye başkanlığının yanı sıra ordu komutanı, saray katibi ve hazinedar olarak görev yapmıştı.





19. yüzyılda yabancı hazine avcılarının bazı dekoratif duvar panolarını sökmelerinden sonra mezarın yeri çöl kumları altında kaybedilmişti.





Mezar yeri bu yılın başlarında Kahire'nin güneyindeki Sakkara'da keşfedilmişti.

