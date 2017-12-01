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Kayıp mermercinin cesedi bulundu, eşi gözaltına alındı

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 39 gündür kendisinde haber alınamayan mermer ustası Mehmet A

01 Aralık 2017 22:21

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde 39 gündür kendisinde haber alınamayan mermer ustası Mehmet A.\'nın (36) cesedi, Kadirli ilçesinde bulundu. Cinayete kurban gittiği iddia edilen Mehmet A.\'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar A. (32), gözaltına alındı.
Eşiyle boşanma aşamasında olan mermer ustası Mehmet A., 23 Ekim\'de babası Halil A. ile kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldı. 2 çocuk babası Mehmet A.\'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Mehmet A.\'nın cesedi, cep telefonunun en son sinyal verdiği Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü yakınlarında yapılan aramada bulundu. Çürümeye başlayan Mehmet A.\'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Olayla ilgili Mehmet A.\'nın eşi Pınar A., şüpheli olarak gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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