Kayıp meclis üyesini bulana polisten 25 bin lira!

Kırşehir Valisi Lütfullah Bilgin, 20 Mart 2008'den beri kayıp olan Kırşehir Belediye Meclisi üyesi Hasan Kırışık'ın bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 25 bin TL ödül konulduğunu açıkladı.



Vali Bilgin, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çağlayan ve İl Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile makamında basın toplantısı düzenledi.



Kırşehir'in asayiş ve güvenlik bakımından Türkiye'nin en huzurlu kenti olduğunu ifade eden Bilgin, kentteki asayiş olaylarıyla ilgili olarak kamuoyunu zaman zaman bilgilendirdiklerini söyledi.



Bilgin, belediye meclisi üyesi Hasan Kırışık'ın 20 Mart 2008 tarihinde kaybolduğunu, Kırışık'ın bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğünce 25 bin TL ödül konulduğunu belirtti.



Hiçbir delil yok



Olayın üzerinden uzun zaman geçmesinin konunun kapandığı anlamına gelmediğini, Kırışık'ın bulunması için her türlü ipucunun emniyet güçlerince titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Vali Bilgin, şimdiye kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.



Kırşehir Valiliğinin teklifi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce bilgi, bulgu ve tanıklıklarıyla yardım ederek bu olayın aydınlatılmasını sağlayacak kişi ve kişilere 25 bin TL ödül verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Bilgin, şöyle konuştu:



Kimlikleri gizli tutulacak



"Ayrıca tanıklık yapacak veya bilgi verecek tüm vatandaşlarımızın kimlikleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Olayların aydınlatılmasında emniyet güçlerimizin vatandaşlarımızın yardımlarına ihtiyacı vardır. Vatandaşlarımızın bildiği ve önemsiz gördüğü küçük bir ayrıntının emniyet güçlerimiz için çok önemli bir ipucu olacağı unutulmamalıdır. Hasan Kırışık isimli hemşehrimizin de bulunması için Kırşehirlilerin yardımlarını bekliyoruz. Bu konuda bilgi verecek kişiler vatandaşlık görevini yerine getirmenin yanı sıra kaybolan hemşehrimizin ailesinin sıkıntılarını giderecek, ayrıca 25 bin TL ödül alacaklardır."



Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çağlayan da Hasan Kırışık'ın bulunmasıyla ilgili çalışmaları soruşturmanın gizliliği esası nedeniyle kamuoyuna açıklamadıklarını kaydederek, "Kaybolma olayının gündüz saatinde ve şehir merkezinde meydana gelmesi nedeniyle olaya tanıklık eden birileri olduğuna inanıyoruz. Tanıklık edecek tüm vatandaşlarımızın kimlikleri gizli tutulacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilgilerini bizimle paylaşmalarını bekliyoruz" dedi.

