Kayıp Malezya uçağını arama çalışmalarına son verildi

239 yolcu ve mürettebatla üç yıl önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağı arama çalışmalarına son verildi.

Avustralya, Malezya ve Çin'den yapılan ortak açıklamada, Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik alandaki aramanın sonuçsuz kalmasının ardından kararın "üzüntüyle" alındığı vurgulandı.

Uçakta hayatını kaybedenlerin yakınları ise "sorumsuzluk" olarak nitelendrildikleri kararın gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 2014'te Pekin'den Kuala Lumpur'a giderken kaybolmuştu.

Şu ana dek bulunan sadece 20 enkaz parçasının, büyük ihtimalle Boeing 777 tipi uçağa ait olabileceği belirtildi.

Ancak "Voice370" adlı kurban yakınları destek grubu, arayışın sürmesi ve Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu'nun yayınladığı raporda tavsiye edildiği gibi, çalışmaların 25 bin kilometre kare kuzeye kaydırılmasını istedi.

Arayışın sürdürülmesinin "havacılık güvenliği ve uçakla seyahat eden herkese karşı kaçınılmaz bir görev olduğu" söylendi.

Grubun açıklamasında ayrıca "Bu noktada durmak, sorumsuzluktan başka bir şey değil ve resmi makamların kendilerinin bir araya getirdiği bir dizi resmi uzmanın tavsiyelerine, verilere şoke edici bir ihanettir" denildi.

Kuala Lumpur'dan, Pekin'e giden uçaktaki 227 yolcu ve 12 mürettebat, 14 farklı ülkenin vatandaşıydı. Bu kişilerin 153'ü Çinliydi.