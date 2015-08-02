Kayıp Malezya uçağına ait olduğu iddia edilen bir parça daha bulundu

Hint Okyanusu’ndaki Reunion Adası kıyılarında bulunan ve 1 yılı aşkın süredir kayıp olan Malezya Havayolları’na ait MH370 uçağına ait olduğu iddia edilen enkaz parçasının ardından bugün aynı adada bir parça daha bulundu.

AFP'nin haberine göre yerel yetkililer cumartesi günü enkaza ait olabilecek yeni bir metal parça bulduklarını açıkladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’dan 239 kişiyle Çin’in başkenti Pekin’e giderken Güney Çin Denizi üzerinde kaybolan ve izine rastlanmayan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak 17 ay önce kaybolmuştu.

Dört gün önce bulunan ilk parça incelenmek üzere, dün, Fransa’nın başkenti Paris’e buradan da Toulouse kenti yakınlarındaki bir askeri üsse getirildi.

Parça savunma bakanlığına ait bir laboratuvarda incelenecek. Malezya Havayollarına ait bir ekip de Toulouse kentine geldi.