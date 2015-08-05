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Dünya
Deutsche Welle

Kayıp Malezya uçağı için Fransa'da inceleme

Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya yolcu uçağına ait olduğu tahmin edilen parçanın Fransa'da incelenmesine bugün başlanıyor.

05 Ağustos 2015 11:41


Malezya yolcu uçağının akıbetini aydınlatabilecek parça geçen hafta Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki toprağı La Reunion adasında kıyıya vurmuştu. Parça, Fransa Savunma Bakanlığı'nın Toulouse kentinde bulunan havacılık merkezine getirildi. İncelemede Fransız uzmanlara Malezya, Çin ve ABD'den meslektaşları eşlik edecek. Uçağı imal eden Boeing'den bir teknik ekip de Toulouse'a geldi. İncelemeye ilişkin ilk sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Rotasından saptı, sırra kadem bastı

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan uçak, ardında hiçbir iz bırakmamıştı. Boeing 777 tipi yolcu uçağını bulmak için havada, denizde ve denizaltında yapılan çalışmalar sonuç vermemişti.

Uydu verileri Pekin'e gitmesi gereken uçağın rotasından saptığını, Avustralya'nın batısında Atlantik Okyanusu'na düştüğünü ortaya koymuştu. Ancak aramalarda uçağa dair herhangi bir parçaya rastlanmamıştı. Malezya hükümeti 29 Ocak'ta olayı kaza, yolcu ve mürettebatı da ölü ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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