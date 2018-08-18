Kayıp kurbanlık parasını, garson buldu

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde asker emeklisi Kadir Yıldız (51), arkadaşı ve kendi payının bulunduğu 3 bin liralık kurban parasını kafede düşürdü. Kafe çalışanı garson Özgür Kahraman (22) tarafından bulunan para, sahibine teslim edildi. Kadir Yıldız parayı bulan garsona teşekkür ederek, ödüllendirdi.

Kumluca\'da oturan asker emeklisi ve aktar Kadir Yıldız, dün ailesiyle Kumluca Belediyesi\'ne ait Kale Kule\'deki kafeye geldi. Ailesiyle yemek yiyen Kadir Yıldız daha sonra ayrıldı. Kafede garsonluk yapan Özgür Kahraman, dün saat 23.30 sıralarında bir masanın altında bir miktar para olduğunu fark etti. Parayı alan Özgür Kahraman, işletme yetkililerine teslim etti.

Kadir Yıldız ertesi sabah uyandığında cebindeki 3 bin liranın yerinde olmadığını fark etti. Parayı nerede düşürdüğünü düşünen Kadir Yıldız, Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosu\'na da giderek parasını kaybettiğini, bulunması halinde kendisine haber verilmesini istedi. Bir süre sonra Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosu\'ndan aranan Kadir Yıldız\'a, düşürdüğü paranın kafede bulunduğu haberi verildi. Haberi duyunca sevinen Kadir Yıldız, parasını teslim aldı.

\'ÇOK DUYGULANDIM\'

Parayı bulan Özgür Kahraman\'a teşekkür ederek, 200 TL ile ödüllendiren Kadir Yıldız, \"Normal zamanlarda cebimde nakit bulundurmazdım. Bir arkadaşımın ve kendimin kurbanlık parasını hafta sonuna girdiğimiz için yanıma aldım. Asgari ücretle çalışan, 2 ayda kazanacağı parayı bir anda bulan Özgür, bulduğu parayı bulup İşletme Müdürü Süleyman Şenol\'a teslim etmiş. Her ikisine de teşekkür ederim. Parayı bulamazsak başka bir para bulup kurbanımızı öyle kesebilecektik. Çok duygulandım\" diye konuştu.

Özgür Kahraman da \"Bulduğum parayı haram olduğu için kullanamazdım. İnsanlık görevimi yaptım\" dedi.



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