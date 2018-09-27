T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp koyunları jandarma buldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 36 koyun bulundu, 1 koyunun ise kurt tarafından telef edildiği belirlendi

27 Eylül 2018 17:25

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Ağın ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 36 koyun bulundu, 1 koyunun ise kurt tarafından telef edildiği belirlendi.
Ağın ilçesi Bademli köyünde sabah sürüsünü otlatmaya götüren Bayram Keklik\'in Öğrendik köyü sınırları içerisinde 37 koyunu kayboldu. Keklik, kendi çabasıyla koyunlara ulaşamayınca, Ağın İlçe Jandarma Komutanlığı\'na haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekibinin yaptığı aramalarda, 36 koyun bulundu, 1 koyunun ise kurt tarafından telef edildiği saptandı.  
Sağ bulunan koyunlar, Bayram Keklik\'e teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞ AğınAğınBademliKeklikJandarma KomutanlığıBayram KeklikFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24