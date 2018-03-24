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Kayıp köpekleri ilanla arıyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde yaşayan hayvansever Esma Ulucan (45), 3 aydır kayıp olan 3 sokak köpeğini, bastırdığı el ilanlarıyla arıyor

24 Mart 2018 17:55

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde yaşayan hayvansever Esma Ulucan (45), 3 aydır kayıp olan 3 sokak köpeğini, bastırdığı el ilanlarıyla arıyor.
Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde oturan Esma Ulucan, geçen yıl Aralık ayında biri engelli, biri kısırlaştırılmış 3 sokak köpeğinin aniden kaybolması üzerine harekete geçti. Engelli Pamuk, kısırlaştırılmış Arap ve diğer köpeğin, Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait araçtan inen görevliler tarafından üflemeli iğneyle bayıltıldığını öğrendiğini söyleyen Ulucan, “Köpeklerin akıbetleri bilinmiyor. Aramadık, sormadık yer kalmadı, can dostları bulamadık. Hatta kayıp hayvanların resimlerini bastırıp Tirilye’nin birçok yerinde elektrik direklerine ve iş yerlerinin camlarına yapıştırdık ancak üç aydan bu yana hayvanlar hakkında bilgi alamadık. Hayvanların hayatından endişe duyuyoruz. Biz onlara her gün mamasını ve sütünü veriyorduk. Sokak hayvanlarına sahip çıkıyorduk. Sokak hayvanlarını gönüllü olarak bakıyorum. Kayıp can dostların bulunması için yardım istiyorum” diye konuştu.

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