T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kayıp köpek adada bulundu

Avustralya açıklarında sahiplerinin teknesinden denize düşen ve boğulduğu sanılan köpek, 4 ay sonra bir adada bulundu.

06 Nisan 2009 03:00

Avustralya açıklarında sahiplerinin teknesinden denize düşen ve boğulduğu sanılan köpek, 4 ay sonra bir adada bulundu.

Jan Griffith ve ailesi geçen yıl kasımda ülkenin kuzeydoğusundaki Queensland eyaleti açıklarında tekneleriyle gezintiye çıktıktan kısa bir süre, beraberindeki Sophie Tucker adlı dişi köpek okyanusa düştü.

Aile, uzun süre aramasına rağmen sevgili köpeklerinin dalgalı sularda boğulduğunu sandı. Sophie Tucker ise ne olduğunu anlamadı ama yüzmekten vazgeçmedi. Cesur köpek yaklaşık 6 deniz mili sonra St Bees adlı adaya ulaşmayı başardı.

Sophie Tucker adada, televizyonlarda yayımlanan yarışma programı "Survivor"a benzer bir hayat yaşamaya başladı.

Şanslı köpek, sakinlerinin keçiler olduğu adada korucular tarafından keşfedildi. Korucuların bir köpeğin bulunduğunu duyurması üzerine yaslı aile bir ümitle köpeği görmeye gitti.

Griffith ailesi, korucuların teknede getirdiği köpeğin gerçekten tekneden düşen Sophie Tucker olduğunu görünce mutlu oldu.

Bir ev köpeği olan Tucker'ın hayatta kalmayı başarmasına çok şaşıran aile, "Köpeklerinin yakında konuşmayı öğreneceğinden emin olduklarını" ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24