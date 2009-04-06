Kayıp köpek adada bulundu

Avustralya açıklarında sahiplerinin teknesinden denize düşen ve boğulduğu sanılan köpek, 4 ay sonra bir adada bulundu.



Jan Griffith ve ailesi geçen yıl kasımda ülkenin kuzeydoğusundaki Queensland eyaleti açıklarında tekneleriyle gezintiye çıktıktan kısa bir süre, beraberindeki Sophie Tucker adlı dişi köpek okyanusa düştü.



Aile, uzun süre aramasına rağmen sevgili köpeklerinin dalgalı sularda boğulduğunu sandı. Sophie Tucker ise ne olduğunu anlamadı ama yüzmekten vazgeçmedi. Cesur köpek yaklaşık 6 deniz mili sonra St Bees adlı adaya ulaşmayı başardı.



Sophie Tucker adada, televizyonlarda yayımlanan yarışma programı "Survivor"a benzer bir hayat yaşamaya başladı.



Şanslı köpek, sakinlerinin keçiler olduğu adada korucular tarafından keşfedildi. Korucuların bir köpeğin bulunduğunu duyurması üzerine yaslı aile bir ümitle köpeği görmeye gitti.



Griffith ailesi, korucuların teknede getirdiği köpeğin gerçekten tekneden düşen Sophie Tucker olduğunu görünce mutlu oldu.



Bir ev köpeği olan Tucker'ın hayatta kalmayı başarmasına çok şaşıran aile, "Köpeklerinin yakında konuşmayı öğreneceğinden emin olduklarını" ifade etti.

