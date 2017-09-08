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Kayıp köpeğini ilanla arıyor

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan İranlı Arash Shiri, kaybolan 'Diago' adlı köpeğini bulana ödül vereceğini açıkladı

08 Eylül 2017 17:54

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde yerleşik yaşayan İranlı Arash Shiri, kaybolan \'Diago\' adlı köpeğini bulana ödül vereceğini açıkladı.
Mahmutlar Mahallesi\'nde yerleşik yaşayan Arash Shiri\'nin 1.5 yaşındaki Spanish Cooker cinsi \'Diago\' adlı köpeği geçen hafta kayboldu. Köpeğini sosyal paylaşım siteleri üzerinden ve yerel bir gazeteye verdiği kayıp ilanıyle arayan Shiri, vatandaşlardan da yardım istedi. Köpeğinin Mahmutlar Mahallesi\'ndeki sahilde kaybolduğunu söyleyen Shiri, \"Yaklaşık bir haftadan bu yana kayıp köpeğimi arıyorum. Köpeğimi bulan ya da yerini bildirene ödül vereceğim. Köpek benim için çok önemli. Duyarlı insanların yardımını bekliyorum\" dedi. Shiri, ödül miktarını ise açıklamadı.

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