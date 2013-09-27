Kayıp kızının katili çıktı

4 aydır kayıp olan 5 yaşındaki kızını kameralar önünde gözü yaşlı arayan ve tüm Fransa'yı Fiona'nın bulunması için ayağa kaldıran annenin, kızının katili olduğu ortaya çıktı.

Fransa’nın Clermont Ferrand bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Cecile Bourgeon, bundan yaklaşık 4 ay önce çocuğunun parkta kaybolduğunu söyleyerek polisi aradı.

Aylardır kameralar önünde gözyaşlarıyla kızını arayan annenin, 5 yaşındaki kızının ölümüne sebep olduğu anlaşıldı. Küçük Fiona'yı annesinin bağımlı erkek arkadaşı döverek öldürmüş ve gizlice gömmüşlerdi.

4 ay önce polisi arayarak kızı Fiona parkta oynarken kısa bir süre uyuyakaldığını, uyandığında Fiona'yı bulamadığını söyleyen Bourgeon'un ifadesine polis inanmamış, şüpheleri anne ve erkek arkadaşı üzerine yoğunlaşmıştı. Zira bütün aramalara rağmen küçük Fiona’dan hiçbir iz bulunamamış, parkta yapılan incelemede tek bir tanık bile küçük Fiona’yı görmemişti.

4 aydır seferber olan mahalle sakinleri ve dernekler de küçük kızın bulunması için afişler, ilanlar, fotoğraflar bastırdı. Kameralar karşısında sürekli ağlayan Cecile Burgeon kızının bulunması için yalvarıyor, bilgi almak için sürekli polisi arayarak, onların yeterince etkili çalışmadığından şikayet ediyordu.

Annnin hikayesine inanmayan polis dün anneyi sorguya aldı. Sorguda psikolojisi bozuk olduğu görülen anne, sonunda 5 arkadaşını davet ettikleri bir gece, erkek arkadaşının sarhoş olduğunu ve kızını döverek öldürdüğünü, ardından paniğe kapıldıklarını ve birlikte yakınlarda bir ormana gömdüklerini itiraf etti.

Mahalle sakinlerince "uyuşturucu bağımlısı ve tam bir psikopat" olarak tanımlanan erkek arkadaş Berkan Maklouf ise "Fiona hamile annesinin taklidini yapıyor ve onun gibi kusuyordu. Yine bunu yaparken bir sabah kusmuk içinde boğulduğunu gördük. Panik nedeniyle de bir yere gömdük" diye ifade verdi.

Fransız polisi orman içinde göl kenarında bir yere gömülen küçük Fiona’nın cesedini aramaya devam ediyor.