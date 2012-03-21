Kayıp kızın sevgilisi sırlarıyla ölüme gitti

T24- Bursa’da 2 yıldır haber alınamayan Sinem Yurdanur’un sevgilisi Emrah Kaya, kapıda özel harekat polislerini görünce intihar etti. Kaya çete liderliği iddiasıyla gözaltına alınacaktı.

Hürriyet'in haberine göre, Bursa’da Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Sinem Yurdanur’dan, 2010 yılının temmuz ayında ailesine, “Ben geldim” dedikten sonra bir daha haber alınamadı. Cüzdanı ve kimlik kartları ışıkları açık olan evinde bulunan Sinem’in akıbeti hakkında, onlarca kişinin gözaltına alınmasına rağmen herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Sinem Yurdanur’un son olarak Kültürpark’ta birlikte yürürken görüldüğü sevgilisi Emrah Kaya (27) da olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Televizyona çıkmıştı

Kaya, katıldığı birçok televizyon programında suçsuz olduğunu, Sinem’in kaybolmasıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söyledi. Hakkında 30’dan fazla suç kaydı bulunan Emrah Kaya dün sabah Emrah Güneş’le birlikte çete liderliğini yaptığı suç örgütüyle “Adam öldürmek, adam yaralamak ve işyeri kurşunlamak” suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmak istendi.

Yakalanacağını anlayınca...

Aralarında özel harekât timinin de yer aldığı 200 polis, şüphelinin bir arkadaşıyla birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. Kaya, iddiaya göre yakalanacağını anlayınca, içinde 6 kurşun bulunan tabancayla göğsüne tek el ateş ederek intihar etti. Hastaneye kaldırılan Kaya yolda öldü. Polis, suç örgütünün diğer lideri olduğu ileri sürülen Emrah Güneş’in de aralarında bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 4 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Sinem Yurdanur, İstanbul Çatalca’da yaşayan Tahsin ve Şerife Yurdanur çiftinin iki kızından büyüğüydü. Ailesi çiftçilik yapan Sinem Uludağ Üniversitesi’nde okuyordu. Kız arkadaşı ile Bursa İnegöl’de öğrenci evlerinde yaşıyordu. Sinem Yurdanur, 2010 yılının Temmuz ayında kaldığı dersten sınava girmek için İstanbul’dan geldiği İnegöl’de otobüsten inerken ailesine, “Ben geldim” dedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesiyle telefonla konuştuktan sonra Sinem Yurdanur, esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.