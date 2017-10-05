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Kayıp kız, 4 ay sonra bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçan 17 yaşındaki D

05 Ekim 2017 13:12

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- HATAY\'ın Dörtyol İlçesi\'nde ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için evden kaçan 17 yaşındaki D.P., Adana\'da eski nişanlısının evinde bulunarak yakınlarına teslim edildi.
Lise öğrencisi D.P., iddiala göre, zorla evlendirilmek istenince geçen Haziran ayında evden kaçtı. Aile, aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurdu. Aile, bu arada özel bir televizyon kanalındaki D.P. ile ilgili yapılan yayına bağlandı. Aile, yayında kızlarının Adana\'da bir arkadaşının yanında olabileceğini öyledi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kayıp Şahıslar Amirliği görevlileri, kızın Adana\'da olduğunu belirleyip buldu. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen genç kız, ifadesinde, \"Ailem beni zorla evlendirmek istedi\" dedi. Daha sonra aileye haber veren polis, genç kızı ailesine teslim etti. Gözyaşları içinde kızlarına sarılan anne Songül P. ile baba Ali P. kızlarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını söyleyerek evlerinin yolunu tuttu.
Genç kızın yanında bulunduğu adı açıklanmayan eski nişanlısı ise kız ve ailesi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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