Kayıp Keldani çiftle ilgili yeni gelişme: Şimoni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden, Şimoni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Diril'in ailesine başsağlığı dilerken, "Sorumluların derhal açığa çıkartılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazeteci Altan Sancar, Diril'in cenazesi köye yakın bir noktada köylüler tarafından bulunduğunu aktardı. Sancar, cenazenin köyde olduğunu, otopsi sonrası vefat sebebinin ortaya çıkacağını, Hurmuz Diril'den ise haber alınamadığı belirtti.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, yaşananlar sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada Diril ailesine başsağlığı dilerken, şu ifadeleri kullandı:

"11 Ocak'tan bu yana kayıp olan 71 yaşındaki Şimoni Diril'in cansız bedeni köye yakın bir derede bulundu. Diril Ailesine başsağlığı dilerim. Sorumluların derhal açığa çıkartılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Remzi Diril: Annem ve babam kaçırılmış olabilir

Euronews'e konuşan aile yakını George Diril ise, Şimoni Diril'in bu kadar yakın bir mesafede bulunmasını ise yeterli aramaların yapılmamasına bağladı.

Olayın hemen sonrasında Euronews’e konuşan Keldani çiftin oğlu İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama faaliyetlerinin yapıldığını ancak bu çalışmaların kötü hava koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle durdurulduğunu ifade etmişti.

Ayrıca Remzi Diril, anne ve babasının kaçırılmış olabileceğini söylemişti.