Kayıp kedi 16 yıl sonra bulundu

Almanya'nın güneyindeki Münih kenti yakınlarında ormanlık alanında zayıf düşmüş bir kedi bulunduğunu ve hayvan barınağına getirildiği açıklandı.

Kulağındaki dövmeden kedinin adının "Poldi" olduğunu öğrenen barınak yetkilileri, kedinin sahibi ile temasa geçti.

16 yıl önce kaybolan kedisinin bulunmasından büyük şaşkınlık duyan kadının, bugün Poldi'yi barınaktan almaya gideceği belirtildi.

Barınak yetkilileri, kedinin ormanda bu kadar uzun bir süre sağ kalmasının mucize olduğunu söyledi.

Almanya'da her ev hayvanına özel bir kimlik numarası veriliyor.