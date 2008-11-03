Kayıp kardeşleri öldürüp yakmışlar

Küçükçekmece’de kaybolan 11 ve 12 yaşındaki iki erkek kardeşin cesetleri yakılmış olarak bulundu.



Halkalı Şehit Er Müslüm Zengin İlköğretim Okulu 6’ncı sınıf öğrencisi Mehmet Kavaklı (12) ve 5’inci sınıf öğrencisi kardeşi Emre Kavaklı (11), cumartesi akşamı kayboldu. Akşam eve gelmeyen çocuklarını arayan anne Hadife Kavaklı, polise başvurdu. Dün pikniğe giden bir vatandaş polisi arayarak, Kayabaşı Köyü Sazlıdere Baraj yolu üzerinde iki ceset bulunduğunu ihbar etti. Cesetlerin kayıp kardeşlere ait olabileceği ihtimalini değerlendiren polis anne Hadife Kavaklı’yı teşhis için olay yerine getirdi. Hadife Kavaklı, "Bunlar Mehmet’imin ayakkabıları" diye feryat ederek sinir krizi geçirdi.



Getirip yakmışlar



Polis ekipleri yaptıkları incelemede iki kardeşin boğularak öldürüldüğünü ve daha sonra da yakıldığını tespit etti. Mehmet Kavaklı’nın kafasında darbe izleri de bulunurken, cesedin alt kısmının hayvanlar tarafından parçalandığı belirtildi. Olay yerinde bir çakmak da bulan polis, cinayetlerin başka bir yerde işlendiğini ve cesetlerin daha sonra ormanlık alana getirilerek yakıldığını açıkladı. Mehmet ve Emre Kavaklı kardeşlerin cesetleri, kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için Adli Tıp’a gönderilirken, polis anne Hadife ve eşi Veli Kavaklı ile bazı yakınlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.