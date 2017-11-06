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Kayıp kampçılarla irtibat sağlandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Çamlıyayla ilçesi Toroslar bölgesinde bulunan Karakapılı Yaylası'na 2 gün önce kampa giden 4 kişiden haber alınamaması üzerine 3 yakını aramaya gitti

06 Kasım 2017 22:41

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Çamlıyayla ilçesi Toroslar bölgesinde bulunan Karakapılı Yaylası\'na 2 gün önce kampa giden 4 kişiden haber alınamaması üzerine 3 yakını aramaya gitti. Ardından bölgeye hareket eden arama kurtarma ekiplerinin 7 kişi ile irtabat kurdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaştı.
Tarsus İlçe merkezine 90 kilometre uzaklıktaki İnköy Mahallesi\'nden 4 Kasım\'da Cumali Onar Dalkılıç, Civan Gurur Dalkılıç, Mustafa Çuhadar ile soy ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşları Savaş, 33 PA 888 plakalı otomobille Karakapılı Yaylası\'na gitti. Kampa gidenlerden haber alamayan yakınları 5 Kasım\'da onları aramak için başka bir araçla yolla çıktı. Yolda yaklaşık yardım metre kar olması nedeniyle aracın gidememesi üzerine yakınlarından 3 kişi yola yaya olarak devam etti. Diğer yakınları ise durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma da 3 kişilik AFAD, 5 kişilik UMKE, 3 sağlık personeli ve yakınlarından oluşan 4 kişi ile Karakapılı Yaylası\'na hareket etti. Ardandan Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait bir greyder ile Çamlıyayla İlçesi\'nden de bir paletli ambulansta bölgeye gönderildi. Bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait greyder kar nedeni ile kapanan yolu açarken, 18 kişiden oluşan ekibin, haber alınamayan 4 kampçı ile onları aramaya giden 3 yakınıyla irtibat sağlandığı öğrenildi. 7 kişinin ulaşım sağlanınca bölgeden alınıp, ilçeye getirilecekleri bildirildi.

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