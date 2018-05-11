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Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Şeker Köseoğlu'nun (60) cesedi ormanlık alanda bulundu

11 Mayıs 2018 20:56

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Şeker Köseoğlu\'nun (60) cesedi ormanlık alanda bulundu. Köseoğlu\'nun evdeki altınlarının da çalındığı belirlenirken, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü ortadan kayboldu. Yakınları, Köseoğlu\'na ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı araştırmada, 4 büyük ve küçükbaş hayvanıyla kaybolan Şeker Köseoğlu\'nun, evdeki altınlarının da çalındığı ortaya çıktı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Köseoğlu\'nun bulunması için özel ekip kuruldu.
Jandarma özel ekibi bir haftadır yaptığı aramanın ardından Şeker Köseoğlu\'nun cesedini, evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında Akpınar Mahallesi\'nde ormanlık alanda buldu. Köseoğlu\'nun cesedinin otopsi yapıllmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği belirtildi. Jandarma, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

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