T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp kadın, samanlıkta bulundu

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan psikolojik sorunları olan bir kadın AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları ile bir samanlıkta bulundu

22 Ocak 2018 15:34

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan psikolojik sorunları olan bir kadın AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları ile bir samanlıkta bulundu.
Kartepe Nusretiye Mahallesi\'nde psikolojik sorunları olan bir kadının kaybolduğu ihbarı üzerine Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu N.Y., evinin yakınındaki samanlıkta samanların içine saklanmış ve yarı baygın halde bulundu. N.Y. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
KOKU YAYAN BİDON PANİĞİ
Bu sabah saatlerinde, Turgut Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi üzerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan, çevreye koku yayan 2 bidon olduğu ihbarıyla harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi, olay yerine gelerek bidonlarda KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ölçümü yaptı. Kimin bıraktığı bilinmeyen bidonlarda yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal olumsuzluk tespit edilemedi. Bidonlar, analiz yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİ KartepeAFAD Jandarma Arama KurtarmaKartepe Nusretiye MahallesiKocaeliAfetAcil Durum Müdürlüğü Jandarma Arama KurtarmaYaklaşıkKOKU YAYAN BİDON PANİĞİ BuTurgut MahallesiGaspıralı CaddesiKocaeli AFAD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24