Kayıp kadın, samanlıkta bulundu

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan psikolojik sorunları olan bir kadın AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları ile bir samanlıkta bulundu.

Kartepe Nusretiye Mahallesi\'nde psikolojik sorunları olan bir kadının kaybolduğu ihbarı üzerine Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu N.Y., evinin yakınındaki samanlıkta samanların içine saklanmış ve yarı baygın halde bulundu. N.Y. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KOKU YAYAN BİDON PANİĞİ

Bu sabah saatlerinde, Turgut Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi üzerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan, çevreye koku yayan 2 bidon olduğu ihbarıyla harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi, olay yerine gelerek bidonlarda KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ölçümü yaptı. Kimin bıraktığı bilinmeyen bidonlarda yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal olumsuzluk tespit edilemedi. Bidonlar, analiz yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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