Kayıp Japon gazeteci Türkiye'de

Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Suriye'den Türkiye'ye dün getirilen kişinin kayıp Japon gazeteci Jumpei Yasuda olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

10 milyon dolar fidye

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı. El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

Erdoğan'a teşekkür

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Türkiye'ye getirilien Yasuda için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye’de rehin tutulan gazeteci Yasuda’nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye’ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki liderin, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.