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 KAYIP İTALYAN'IN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA İstanbul'da kaybolan İtalya vatandaşı Alessandro Fiori (33)'nün cesedi bulundu

29 Mart 2018 19:57

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da kaybolan İtalya vatandaşı Alessandro Fiori (33)\'nün cesedi bulundu.
Sarayburnu\'nda bir kaç gün önce bulunan cesedin  Alessandro Fiori\'ya ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu\'na götürülen cesedi oğlunu aramak için Türkiye\'ye gelen baba Eligio Fiori\'nun teşhis ettiği kaydedildi. Kafasında yara izi olduğu öne sürülen  Fiori\'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.
İtalya\'da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul\'a gelmişti.

Görünüt Dökümü:
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-Kayıp ilanının fotosu
-Adli Tıp\'tan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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