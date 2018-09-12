Kayıp İrem, evine döndü

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da anneannesinin evine ailesiyle misafirliğe giden İrem A.(15), bir süre sonra aynı mahallede oturan G.A. isimli kız arkadaşının evine gideceğini söyleyerek ortadan kayboldu. 3 gün boyunca ailesinin haber alamadığı genç kız, dün akşam saatlerinde evine döndü.

8 Eylül\'de Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi\'ndeki anneannesinin evine annesi, babası ve kardeşiyle birlikte giden İrem A., bir süre sonra aynı mahallede oturan G.A. isimli kız arkadaşının evine gitmek istedi. Annesinin isteğini reddettiği İrem, ailesini ikna edip 9 yaşındaki kardeşini de yanına alıp arkadaşıyla buluştu. İddiaya göre bir süre sonra kardeşini eve getiren genç kız, annesine cep telefonunu bırakarak tekrar arkadaşının yanına gitti. Bir süre sonra kızının eve dönmemesinden şüphelenen anne Havva A.(41), arkadaşının evine giderek kızını aramaya başladı. G.A.\'nın annesi, İrem\'den haberinin olmadığını söyledi. Polise kayıp ihbarında bulunan Havva A. ve yakınları çevrede genç kızı aramaya başladı. 3 gün boyunca aranan genç kız, dün akşam saatlerinde evine döndü. Genç kız, bir arkadaşının yanında kaldığını öne sürdü.

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