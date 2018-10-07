Kayıp Interpol Başkanı Çin'de gözaltında çıktı!

Kendisinden bir haftadan uzun süredir haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Çinli başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de gözaltında olduğu ortaya çıktı.Interpol, Meng'in istifa ettiğini duyurdu.Eylül sonundan bu yana kendisinden haber alınamayan Meng Hongwei'in eşi Meng Grace, olayın uluslararası toplumu ilgilendirdiğini belirterek eşinden en son "Aramamı bekle" ve bıçak emojisi içeren iki ileti aldığını duyurdu.

Eşi konuştu

Meng Grace, Interpol'ün eşinin istifasını sunduğuna ilişkin açıklamasından önce Interpol'ün merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik nedeniyle gazetecilere arkası dönük konuşan ve görüntüsünün alınmasına izin vermeyen Meng, "Kocamın başına ne geldi bilmiyorum. Bu olay uluslararası toplumu ilgilendiriyor. Onu karşımda görüp sesini duymadığım müddetçe endişelerim bitmeyecek." dedi.

Meng, eşiyle son olarak 25 Eylül'de haberleştiğini aktararak eşinden önce "Aramamı bekle" şeklinde bir mesaj aldığını, bir süre sonra ise sadece bir bıçak emojisi olan bir iletinin eşi tarafından gönderildiğini belirtti ve ilgili mesajları gazetecilere gösterdi.

İstifa ettiği duyuruldu

Meng Grace'in açıklamasından yaklaşık 2 saat sonra ise Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Meng Hongwei'in Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedilmişti.

Ailenin adresi değiştirildi

Bu arada Fransa İçişleri Bakanlığı'nın, eski başkanın eşi ve çocuklarını koruma altına aldığı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde ailenin adresinin değiştirildiği öğrenildi.

Çin'in yolsuzluklarla mücadele eden kamu kurumu, Meng'in bir soruşturma kapsamında ifadesinin alındığını söyledi. Soruşturmanın kapsamı veya bir suçlama yöneltilip yöneltilmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Meng aynı zamanda Çin'de Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Cuma günü Meng'in yaklaşık bir haftadır kayıp olduğu açıklanmıştı. Fransız polisi olay ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Eşi, Meng'in en son Çin'e gitmek için yola çıktığını ancak uçağa binip binmediği konusunda bilgisi olmadığını, o günden beri Meng'den haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Fransız polisi de bunun üzerine başvuruyu kabul ederek soruşturma başlatmıştı.

BBC Paris Muhabiri Hugh Schofield'a bilgi veren bir yetkili, Meng'in Fransa'da kaybolmadığını söylemişti.

Geçmişte Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Bakan Vekilliği de dahil olmak üzere üst düzey pozisyonlarda görev yapmış olan Meng Hongwei, 2016 yılından bu yana Interpol'ün başında bulunuyor.

Emniyet ve güvenlik alanında 40 yıllık tecrübesi bulunan Meng'in Interpol'deki görev süresi 2020'de sona erecekti.

Bu göreve seçilen ilk Çinli

Meng, 2016'da Interpol Başkanı olduğunda bu göreve seçilen ilk Çinli olmuştu.

Onun göreve seçilmesinin ardından insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Pekin yönetiminin ülke dışında bulunan Çinli muhaliflerin peşine daha rahat düşebileceğinden endişe ettiğine yönelik bir açıklama yayımlamıştı.

Çin ülke dışındaki vatandaşlarının yakalanması için daha önce Interpol'ü kullanmış, 2014 yılında yolsuzlukla suçladığı yaklaşık 100 kişi hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı.

2017 yılında Interpol'ün 86. Genel Kurulu'na da Çin ev sahipliği yapmıştı.