Kayıp iki kız defalarca tecavüze uğramış

T24

DEFALARCA TECAVÜZE UĞRAMIŞLAR

Kızların 2 haftadır zorla evde tutulduğu ve 7 kişi tarafından defalarca tecavüze uğradıkları belirlendi. 5 kişi gözaltına alınırken, kimliği belirlenen 1 şüphelinin askerde olduğu, diğerinin ise arandığı açıklandı.Milliyet gazetesinde yer aklan haber şöyle:Merkez Kepez İlçesi’ne bağlı Kuzeyyaka Mahallesi’nde bulunan Aslanlar İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencileri Nihal B. ve Nihal H., 30 Aralık sabahı okula gitmek için evden çıktı. Ayrı sınıflarda okuyan 2 kız arkadaş, yağmurlu günde okul bahçesinde buluştu. Kızını okula götüren Nihal B.’nin babasından boşanmış olan annesi Ayşe Y., SBS deneme sınavına girmeleri gerekirken, yağmur altında bekleyen kızıyla arkadaşına, sınıflara gitmelerini söyledi. 2 kız okulun arka tarafına doğru yönelip gözden kayboldu. Sınav sonuna kadar bekleyen Ayşe Y., kızı ve arkadaşının gelmemesi üzerine öğretmenleriyle görüşünce şoke oldu. Kızı ve arkadaşının sınava girmediğini öğrenen Ayşe Y., durumu polise bildirdi.O günden bu yana kayıp olan kızları bulmak için soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kızların okuldan ayrıldıktan sonra bindiği iddia edilen bir otomobilin plakasına ulaştı. Polisler, dün gece araç sahibinin evini belirleyerek, baskın düzenledi. Evde bulunan 24 yaşındaki Ahmet E., kayıp kızların ara sıra kendisini aradığını ve nerede kaldıklarını bildiğini söyledi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, kızların kaldığı Beşkonak Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi. İki kız, sabaha karşı, uykudayken bulunurken, ev sahibi Ahmet C. gözaltına alındı. Kızların kısa süre önce bu eve geldikleri, daha öncesinde ise yine Kepez İlçesi sınırlarında bulunan Ahmet K.’ya ait evde saklandığı ortaya çıktı. Düzenlenen baskınla Ahmet K. da gözaltına alındı.Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen 2 kızın avukat nezaretinde verdiği ifade, küçük kızların 7 kişinin defalarca tecavüzüne uğradığını ortaya çıkardı. Ailesinden şiddet gördüğünü ve bu nedenle evden kaçmaya karar verdiğini belirten Nihal B., ifadesinde şunları söyledi:"Arkadaşım Nihal’e durumu anlatıp, kendisine gelip gelemeyeceğini sordum. Sanırım o da uyuşturucu kullanıyordu. Önce gelmeyeceğini, daha sonra fikrini değiştirdiğini, kendisinin de kaçacağını söyledi. Daha önceden tanıdığım ve telefon numarasını ezbere bildiğim Ahmet E.’ye evden kaçacağımızı söyledim. O da ’Bana gelin, sizi Bursa’ya götüreyim’ dedi. Annem beni okula bıraktıktan sonra sınava girmeyip okulun arka kapısından kaçtık ve Ahmet’in 26 PD 031 plakalı otomobiline bindik. Bu sırada arabada Türkay K. vardı. Onlar Nihal ile arkaya oturdu. Ben de ön koltuğa oturdum. Sonra bizi Aksu’ya bir eve götürdüler. Yol boyunca arkadaşımı öpmek istiyordu ve sürekli öpüyordu. Arkadaşımsa ’Yeter artık’ diyordu. Ben bir ara kızıp çocuğa tokat attım. Sonra Aksu’daki eve geldik. Gece Ahmet ile uyudum, ama ilişkiye girmedik. Arkadaşım da Türkay ile uyudu. Onun bağırdığını ve sürekli ağladığını duydum. Ben mutfakta sigara içerken bir ara onları gördüm. Nihal’in üst tarafı giyinik, alt tarafı çıplaktı. Ertesi günlerde bazen kendi isteğimizle birlikte olduk, bazen ilişkiye zorlandık. Sonra bizi başka bir eve götürdüler. Bu evde de çağırdıkları bazı kişiler zorla ilişkiye girdi. ’Burada kalıyorsanız bunun karşılığını ödemelisiniz’ diyerek her ikimize de defalarca tecavüz ettiler. En son Lara bölgesinde bir evde yine tecavüzler oldu. Biz buradan kaçmak istedik, kaçamayınca bizi alıp yakalandığımız eve getirdiler. Yine burada da tecavüzlere uğradık."Polis, genç kızların ifadesi üzerine Tuncer Y. ve Türkay K.’yı da yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili kimliği belirlenen 1 tecavüz şüphelisinin askerde olduğu, diğerinin ise kimliğinin tespit edildiği ve arandığı açıklandı.İfadelerinde kızlara tecavüz etmediklerini, kendi rızalarıyla birlikte olduklarını söyleyen şüpheliler, Ahmet E., Ahmet K., Ahmet C. Tuncer Y. ve Türkay K.’nın, polisteki sorgularının ardından Adli"ye sevk deliceği ve ’küçük yaşta kızı zorla alıkoymak’, ’tecavüz’, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından mahkemeye çıkarılacağı açıklandı. Nihal B. ve Nihal H. ise ailelerine teslim edildi.