"Kayıp hat, 15 Temmuz'a giden yolda ilişki ağına ışık tutacak ciddi bir delil olabilir"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "15 Temmuz gecesine ilişkin olarak bir de ‘Kayıp hat’tan söz ediliyor. Bu ‘Kayıp Balık Nemo’ gibi bir şey değil. Ciddi bir konu. 15 Temmuz’a giden yolda ilişki ağına ışık tutacak ciddi bir delil olduğu söyleniyor. Tabii bulunduğu takdirde" iddiasını ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin "15 Temmuz'un kayıp hattı" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

15 Temmuz’a ABD’yi bulaştırmak gibi bir çaba içinde değilim. Ancak darbenin lideri Fetullah Gülen, ABD’de yaşayacak. Darbe planları belirli sürelerle Pensilvanya’ya götürülecek. Adil Öksüz en son 14 Temmuz günü ABD’den koltuğunun altında darbe planlarının onaylanmış haliyle dönecek? Ama bundan ABD’nin haberi olmayacak? Eğer bunda yüzde 1’lik bir doğruluk payı olsun, CIA’yı lağvederler.



15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirdikleri Genelkurmay karargâhından aradıkları isimlerden biri de ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’du.



Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ı derdest eden özel kalemi ve yaverleri tarafından aranmıştı Dunford. ABD Genelkurmay Başkanı 15 Temmuz’da Afganistan’daydı. ABD’deki makamı arandı, özel kalemindeki görevliler, Dunford’un istirahatte olduğunu belirterek not almakla yetindiler.

Kayıp hat

ABD Genelkurmay Başkanı’nın her zaman kullanılan resmi hattan arandığı söyleniyor.

Bu arada 15 Temmuz gecesine ilişkin olarak bir de ‘Kayıp hat’tan söz ediliyor. Bu ‘Kayıp Balık Nemo’ gibi bir şey değil. Ciddi bir konu. 15 Temmuz’a giden yolda ilişki ağına ışık tutacak ciddi bir delil olduğu söyleniyor. Tabii bulunduğu takdirde.



Kayıp hat işi bana ilginç geldi.



Bakın, bir süredir ‘bascalan’ hesabıyla ilgili yazılar yazıyorum. Bascalan, haramzadeler, bilaloglan ve Fuat Avni, hükümeti devirmek için 17-25 Aralık operasyonuyla eşzamanlı olarak devreye sokulan hesaplardı. Bir dönem çok etkili olmuşlardı. Yıllar sonra ‘bascalan’ hesabının üzerine gidince her gün yeni bir bilgiye ulaştım.



Ulaştığım yeni bilgileri paylaşıyorum.