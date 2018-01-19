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Kayıp hasta bakıcının cesedi baraj gölünde bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, geçen pazartesi, ablası Hacer Dokuyucu'yu telefonla arayıp, "Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin" dedikten sonra ortadan kaybolan hasta bakıcı Yahya Han Doğan'ın (32) cesedi, baraj gölünde bulundu

19 Ocak 2018 21:26

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, geçen pazartesi, ablası Hacer Dokuyucu\'yu telefonla arayıp, \"Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin\" dedikten sonra ortadan kaybolan hasta bakıcı Yahya Han Doğan\'ın (32) cesedi, baraj gölünde bulundu.
Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde hasta bakıcı olarak çalışan Yahya Han Doğan, geçen 15 Ocak\'ta Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü\'ne geldi. Otomobilini park eden Doğan, ablası Hacer Dokuyucu\'yu telefonla arayıp, \"Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin\" dedi. Cep telefonunun aracına bırakan Doğan\'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile, polise giderek Doğan\'ın bulunmasını istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Yahya Han Doğan\'ın otomobilini Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş halde buldu.
İntihar ihtimalini değerlendiren su altı polisleri, baraj gölünde arama yaptı, ancak bir sonuç alamadı. Olay günü Doğan\'ın otomobilinin köprü üzerinden geçiş anını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler aramayı genişletti. Ailesi ise Doğan\'ı ormanlık alanda aradı. Kardeşinden bir iz bulmaya çalışan abla Hacer Dokuyucu, \"Neredesin Yahya; biz millete acırken aynı duruma biz düştük\" diyerek ağladı.
Arama çalışmalarına bugün de devam eden su altı polisi, Yahya Han Doğan\'ın cansız bedenini baraj gölünde buldu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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