'Kayıp' göçmen çocuk aylar sonra annesiyle buluşturuldu

Geçen Kasım ayında bir göçmen teknesiyle İtalya'ya ulaşan, ancak yanında hiçbir yakını olmadığı için uzun süre kim olduğu anlaşılamayan 4 yaşındaki kız çocuğu aylar sonra annesiyle buluşturuldu.

5 Kasım'da Kuzey Afrika'dan bir tekneyle İtalya'nın Lampedusa adasına gelen bir grup göçmenin içindeki 4 yaşındaki Oumoh, yaşadığı şokun etkisiyle kimseyle konuşmuyordu. Teknedeki diğer göçmenler de kızı tanımadıklarını söylüyordu.

Gizemli göçmen çocuğun annesi büyük tesadüf sonucu bulundu

Korku içindeki çocuğun yanından ayrılmayan polis memuru Maria Rosa Volpe, ancak günlerce uğraşıp güvenini kazandıktan sonra çocuğa ismini söyletebilmişti. Yolculuk sırasında anne-babasını kaybetmiş olabileceği tahmin edilen çocuğun kimliği ve neler yaşadığı ise büyük bir tesadüf sonucu öğrenilebilmişti.

Oumoh'tan yaklaşık 2 hafta sonra İtalya'ya gelen başka bir göçmen teknesindeki bir çocuk, polis memuru Maria Rosa Volpe'nin telefonunda Oumoh'ın fotoğrafını görünce küçük kızı tanıdığını söyledi. Tunus'ta kaldıkları mülteci kampında Oumoh'la tanıştıktıklarını anlatan çocuğun ve annesinin ifadeleri sayesinde küçük kızın hikayesi ortaya çıktı.

Oumoh'ın annesi Camara Zeinabou ile birlikte Fildişi Sahili'nden Tunus'a kaçtığı, burada annenin kızını başka bir kadına emanet ederek birkaç parça eşya alıp geri dönmek üzere Fildişi Sahili'ne gittiği, bu sırada İtalya'ya bir göçmen teknesinin kalkması üzerine de bu kadının Oumoh'ı da yanına alarak tekneye bindiği anlaşıldı.

Fildişi Sahili'nden Tunus'a geri döndüğünde kızını bulamayan anne Camara Zeinabou yardım kuruluşları aracılığıyla kızını aramaya başladı. Bu sırada İtalyan polisi de Zeinabou'ya ulaşmayı başardı. Polis memuru Maria Rosa Volpe şahsen Fildişi Sahili yetkilileriyle temasa geçerek Zeinabou'ya İtalya vizesi verilmesini sağladı. Ve Camara Zeinabou dün Tunus üzerinden Palermo'ya gelerek kızına kavuştu.

Yaklaşık 5 ay sonra ilk kez annesini gören Oumoh şaşkın görünürken, anne Camara Zeinabou kızından ayrı kalmanın korkunç bir tecrübe olduğunu, şimdi ise "bir mucize" yaşadığını söyledi. 31 yaşındaki Zeinabou yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızımı kadın sünnetine maruz kalmaması için Fildişi Sahili'nden kaçırdım. Tunus'ta kızımı bir arkadaşıma emanet etmiştim ama geri döndüğümde onu bulamamak korkunçtu. Kızımı bulabilmek için her şeyi yaptım. Ben de bir tekneye binip kaçmaya çalıştım ama tekne battı. Ben yüzme bilmiyorum ama karaya ulaşmayı başardım. Sonunda İtalyan yetkililer beni Tunus'ta buldu, onlara teşekkür ediyorum."

Oumoh'ın annesine kavuşmasına aracılık eden polis memuru Volpe de anne-kızın aylar sonra kucaklaşabilmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi ve "Bu anı asla unutmayacağım" dedi.