T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp genci arkadaşı öldürmüş

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Yusuf Acar'ın arkadaşı tarafından tabanca imle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

14 Mayıs 2018 02:18

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Yusuf Acar\'ın arkadaşı tarafından tabanca imle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşının ifadesi ile ormanlık alana gömülen gencin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Körfez\'de taş ustası Yusuf Acar, 4 gün önce ortadan kayboldu. Yusuf Acar\'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Yusuf Acar\'ın en son görüştüğü arkadaşlarını tespit ederek, kamera görüntüleri, çevreden alınan bilgilerle takibe başladı. Bir süre sonra durumundan şüphelenilen Yusuf Acar\'ın ismi açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı. Sorguya alınan bu kişi, kavga ettiğini söylediği Yusuf Acar\'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra cesedi Kirazlıyalı\'da ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Jandarma, belirtilen yerde yaptığı kazıda Yusuf Acar\'ın cesedini buldu. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZKocaeli DHAKOCAELİ KörfezYusuf AcarGözaltınaKörfezJandarma Yusuf AcarBirSorguyaAcarKirazlıyalıJandarmaCesetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24