Kayıp genci arkadaşı öldürmüş

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Yusuf Acar\'ın arkadaşı tarafından tabanca imle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşının ifadesi ile ormanlık alana gömülen gencin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Körfez\'de taş ustası Yusuf Acar, 4 gün önce ortadan kayboldu. Yusuf Acar\'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Yusuf Acar\'ın en son görüştüğü arkadaşlarını tespit ederek, kamera görüntüleri, çevreden alınan bilgilerle takibe başladı. Bir süre sonra durumundan şüphelenilen Yusuf Acar\'ın ismi açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı. Sorguya alınan bu kişi, kavga ettiğini söylediği Yusuf Acar\'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra cesedi Kirazlıyalı\'da ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Jandarma, belirtilen yerde yaptığı kazıda Yusuf Acar\'ın cesedini buldu. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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