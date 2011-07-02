T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kayıp genç 6 gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 6 gün önce kaybolan genç, ormanlık alanda sağ bulundu.

02 Temmuz 2011 03:00

T24 - Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 6 gün önce kaybolan genç, ormanlık alanda sağ bulundu.

Kayıp genç 6 gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu


Alınan bilgiye göre, ilçenin Mersin beldesi kırsalında 26 Haziran Pazar günü yapılan yayla şenliklerine ailesiyle birlikte katılan Gökhan Cömert’ten (22) o günden bu yana haber alınamadı.


Ailesinin kayıp bilgisini ilettiği güvenlik güçlerince aranan, fotoğraflarının yer aldığı kayıp afişleri bastırılan Cömert, 6 gün sonra Mersin beldesine sınır olan Akçakale beldesi Çatalzeytin Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yer alan dere yatağında bulundu. Çıkardığı sesleri duyan vatandaşların bulduğu Cömert, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hastane acil servisinde gence ilk müdahaleyi yapan Dr. Ufuk Öztürk, Cömert’in uzun süre beslenememesi nedeniyle kaslarında erime olduğunu, vücudunda ise kurtlanma başladığını belirterek, "Hastamız acil servise getirildiğinde özellikle bacak arası ve koltuk altlarında kurtlar oluşmuştu. Uzun süre beslenmemesi nedeniyle bitkin düşen hastamızda enfeksiyon gelişmiş durumda.


Kendisini yıkadık ve kurtlardan temizledik. Sıvı tedavisine başladık. Yaklaşık 1 hafta tedavisini sürdüreceğiz" dedi.


Anne Seher Cömert ise oğlunu kaybettiği korkusuyla 6 gündür büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Oğlumun psikolojik problemleri vardı. Biraz rahatlasın diye onu yayla şenliklerine götürdük. Akşam saatlerinde sonra ortadan kayboldu.


Her tarafı aradık ama izine rastlamadık. Bunun üzerine jandarma ve emniyete başvurduk. Oğlum yaylada yolunu kaybetmiş ve 6 gün boyunca oralarda yaşamayı başarmış. Çok mutluyum, oğlum yeniden doğmuş gibi benim için" diye konuştu.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24