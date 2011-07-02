Kayıp genç 6 gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu

T24 - Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 6 gün önce kaybolan genç, ormanlık alanda sağ bulundu.







Alınan bilgiye göre, ilçenin Mersin beldesi kırsalında 26 Haziran Pazar günü yapılan yayla şenliklerine ailesiyle birlikte katılan Gökhan Cömert’ten (22) o günden bu yana haber alınamadı.



Ailesinin kayıp bilgisini ilettiği güvenlik güçlerince aranan, fotoğraflarının yer aldığı kayıp afişleri bastırılan Cömert, 6 gün sonra Mersin beldesine sınır olan Akçakale beldesi Çatalzeytin Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yer alan dere yatağında bulundu. Çıkardığı sesleri duyan vatandaşların bulduğu Cömert, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hastane acil servisinde gence ilk müdahaleyi yapan Dr. Ufuk Öztürk, Cömert’in uzun süre beslenememesi nedeniyle kaslarında erime olduğunu, vücudunda ise kurtlanma başladığını belirterek, "Hastamız acil servise getirildiğinde özellikle bacak arası ve koltuk altlarında kurtlar oluşmuştu. Uzun süre beslenmemesi nedeniyle bitkin düşen hastamızda enfeksiyon gelişmiş durumda.



Kendisini yıkadık ve kurtlardan temizledik. Sıvı tedavisine başladık. Yaklaşık 1 hafta tedavisini sürdüreceğiz" dedi.



Anne Seher Cömert ise oğlunu kaybettiği korkusuyla 6 gündür büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Oğlumun psikolojik problemleri vardı. Biraz rahatlasın diye onu yayla şenliklerine götürdük. Akşam saatlerinde sonra ortadan kayboldu.



Her tarafı aradık ama izine rastlamadık. Bunun üzerine jandarma ve emniyete başvurduk. Oğlum yaylada yolunu kaybetmiş ve 6 gün boyunca oralarda yaşamayı başarmış. Çok mutluyum, oğlum yeniden doğmuş gibi benim için" diye konuştu.



