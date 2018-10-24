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Kayıp gazetecinin kimlik tespiti için Japon heyet Hatay'da (3)

YAMAMATO HATAY’DAN AYRILDI Kaçak yollarla girdiği Suriye'de 2015 yılında kaçırıldıktan sonra güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından dün Hatay’a getirilen Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato’nun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı

24 Ekim 2018 22:37

YAMAMATO HATAY’DAN AYRILDI
Kaçak yollarla girdiği Suriye\'de 2015 yılında kaçırıldıktan sonra güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından dün Hatay’a getirilen Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato’nun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Yamamato, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri tarafından uçakla İstanbul’a gitmek üzere Hatay Havalimanı’na götürüldü. Yamamato’nun uçağı 19.30’da kalkarak İstanbul’a hareket etti. Japon gazetecinin daha sonra İstanbul’dan Japonya’ya gönderilmesi bekleniyor.

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