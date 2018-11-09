Kayıp Evrim'in tutuklu annesi serbest bırakıldı (2)

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Tokat\'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış\'ın, olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanan anne Dilek Atış, cezaevine mahkeme kararının ulaşmasının ardından Zile M Tipi Cezaevi\'nden adli kontrol ile Turhal ilçesi sınırları dışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Anne Atış\'ı cezaevi çıkışında tutuklu bulunan baba Burhan Atış’ın kardeşi Niyazi Atış karşıladı. Anne Atış, cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Atış, kendisini almaya gelen Niyazi Atış ile birlikte otomobile binerek köydeki evine gitti.

FOTOĞRAFLI