Kayıp esnaf, drone ve iz takip köpeği ile aranıyor (2)

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İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ Muğla'da haşere ilaçlama işi ile uğraşan ve bir gündür kendisinden haber alınamayan Servet G

20 Mart 2018 21:12

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Muğla\'da haşere ilaçlama işi ile uğraşan ve bir gündür kendisinden haber alınamayan Servet G.\'nin otomobili, Menteşe\'deki Sosyo Kültürel Alan\'da bugün saat 17.00 sıralarında polis tarafından fark edildi. Otomobilin yanına giden polisler, Servet G.\'yi aracında baygın halde buldu. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Servet G., çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, hayati tehlikesi bulunan Servet G.\'nin neden intihar girişiminde bulunduğunun araştırıldığını bildirdi. Servet G.\'nin bulunmasıyla birlikte ormanlık alandaki arama, kurtarma çalışmaları da sonlandırıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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