T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kayıp eser 42 yıl sonra depoda bulundu

Amerikalı sanatçı Roy Lichtenstein'ın 42 yıl önce kaybolan eseri, New York'ta bir depoda bulundu

01 Ağustos 2012 14:05

Amerikalı sanatçı Roy Lichtenstein'ın kayıp eseri, New York'taki bir depoda bulundu.

Amerikalı sanatçı Roy Lichtenstein'ın 42 yıl önce kaybolan eseri, New York'ta bir depoda bulundu.

Sahibi Leo Castelli tarafından 1970'de bakım için gönderilen 'Electric Cord' adlı eser bir daha geri dönmedi. Mahkeme, gelecek haftaki duruşmaya kadar deponun Lichtenstein'ın siyah-beyaz, sıkıca bağlanmış bir elektrik kablosunu gösteren eserinin satılmasını ya da başka bir yere gönderilmesini yasakladı.

1997 yılında hayata veda eden Lichtenstein, eserlerinde popüler reklam ve çizgi roman ögeleri kullanarak ün kazanmıştı.

ETİKETLER

ağlayan kızRoy Lichtenstein

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24