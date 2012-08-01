Kayıp eser 42 yıl sonra depoda bulundu

Amerikalı sanatçı Roy Lichtenstein'ın kayıp eseri, New York'taki bir depoda bulundu.

Amerikalı sanatçı Roy Lichtenstein'ın 42 yıl önce kaybolan eseri, New York'ta bir depoda bulundu.

Sahibi Leo Castelli tarafından 1970'de bakım için gönderilen 'Electric Cord' adlı eser bir daha geri dönmedi. Mahkeme, gelecek haftaki duruşmaya kadar deponun Lichtenstein'ın siyah-beyaz, sıkıca bağlanmış bir elektrik kablosunu gösteren eserinin satılmasını ya da başka bir yere gönderilmesini yasakladı.

1997 yılında hayata veda eden Lichtenstein, eserlerinde popüler reklam ve çizgi roman ögeleri kullanarak ün kazanmıştı.