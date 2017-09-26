Kayıp engelli genci 'Cevher' buldu

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde, ortadan kaybolan zihinsel engelli 23 yaşındaki Ali Rıza Acar, jandarmanın iz takip köpeği \'Cevher\'in yardımıyla 3 gün sonra bulunup, ailesine teslim edildi.

Milas\'ın kırsal Çomakdağkızılağaç Mahallesi\'nde oturan zihinsel engelli Ali Rıza Acar, geçen 22 Eylül\'de ortadan kayboldu. Ailesi, tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşamayınca durumu Milas İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 2 gün boyunca yaptıkları arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın talebi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı\'ndan özel eğitimli iz takip köpeği istendi. İlçeye getirilen iz takip köpeği \'Cevher\' ile arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. Kayıp gencin giyecekleri koklatılan Cevher ile günboyu yapılan arama çalışmaları sonucunda iyi haber geldi. Kayıp genç evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kızılcayıkık Mahallesi yakınındaki bir açık arazide dün sabah bitkin halde bulunup, Milas 75\'inci Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinin ardından Acar, evine götürülüp, ailesine teslim edildi. 3 gün sonra çocuklarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Acar Ailesi, jandarma ile arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.



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