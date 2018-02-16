Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (5)

AMELİYAT SONRASI FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Geçen yıl göğüs kanseri nedeniyle tedavi gören Ecem Balcı\'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti. Ameliyat olduktan sonra çekildiği fotoğrafları geçen yıl 17 Haziran tarihinde paylaşan Ecem Balcı, hakkındaki söylentiler ve saçlarının olmaması nedeniyle kendisiyle ilgili söylenenlerle ilgili şunları yazdı:

\"Buraya bu saatte bu fotoğrafı atmamın çok geçerli bir sebebi var. 2 gün önce çok sevdiğim bir arkadaşımdan şu sözleri işittim, okuduğu okulda kızlar tuvaletinde birkaç omurgasızın \'Ecem kanser falan değil ya ilgi çekmek için saçlarını kazıtmış sağa sola fotoğraflar atıyor\' demesi. Üzüldüm mü diye sorarsak açıkçası üzülmek yerine insan yerine konmayacak haddeye gelmiş iğrenç varlıklarla aynı havayı soluduğum için kendimden nefret ettim. Burada kimseye şov yapmıyorum, ilgi çekmeye çalışmıyorum. Buraya bu fotoğrafları atıyorum ve kaldırmayı düşünmüyorum. Kimin ne düşündüğü açıkçası pek ilgilendirmiyor ama bu aldığım ikinci darbe. Bir şeye daha değinmek istiyorum. İnsanların dış görünüşü ve kıyafet seçimleri sizi çok mu ilgilendiriyor acaba? Bu illet hastalığı atlattıktan sonra ilk defa cesaretimi toplayıp kafamdan çıkarmadığım peruğumu ilk defa \'Kocaeli\' kesimlerinde çıkardım. Dışarı adım attığımın 5. dakikasında başıma gelen olay aynen şu şekilde oldu, Çınarlık Meydanı\'nda söz konusu kız düşürmek ve ilgi çekmek olan \'adamlar\' gülerek, \'Mahmut abi naber ya\' diye seslenerek akıllarınca dalga geçtiklerini düşündüler. Umarım sonunuz gelir veya Allah karınıza kızınıza bu hastalığı verir de nasıl bir şey olduğunu anlarsınız. Basit insanlarsınız kelimenin tam anlamıyla cehennemin dibine kadar yolunuz var\"

ÖZGECAN ASLAN\'IN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ecem, Özgecan Aslan\'ın öldürülmesine ise sosyal medyadan şu sözlerle tepki göstermişti:

\"İstersem dekolte giyerim, istersem mini etek giyer gezerim. Canım sıkılsın, gecenin bir vakti dışarı çıkar içer şarkılar söylerim. Sen kendi pis zihniyetine, o iğrenç nefsine sahip çık. Bizim yaşama hakkımız sizin o iki bacak arasından başka birşey düşünmeyen minik beyinlerinizin insafına kalmamalı. Biz kadınlar bu aptal ülkede en az sizin kadar özgür olmalıydık. Çünkü biz içimize yeni bir can sığdırıp, yaşatabilecek insanlarız. Yeri geldi cüzdanınızdaki aptal kimliğin o mavi renginden daha mavi yüreklere sahip olduk. S..... cinsiyetinizi biz yeri geldi sizden daha erkek, adam olduk. Sizden daha çok hak ettik bu ülkede özgürlüğü. Susma, özgürlüğüne sahip çık.\"



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