'Kayıp Dünya' bulundu

Bilim adamları, Okyanusya'daki Papua Yeni Gine'nin dağlık arazisinde, sivri dişli kurbağaların ve kedi büyüklüğünde dev farelerin yaşadığı, insan eli değmemiş bir bölge keşfetti.

Britanya yayın kuruluşu BBC'ye bağlı bir keşif ekibi, devasa sönmüş yanardağı Bosavi'nin el değmemiş kraterinde yaptığı çekimler sırasında, tuhaf örümcekleri, dev kırkayakları ve ağaçlarda yaşayan kanguruları görüntüledi.

Londra Hayvanat Bahçesi ve Oxford Üniversitesi'nden uzman biyologların da yer aldığı ekip, en son 200 bin yıl önce faaliyete geçtiği tahmin edilen ve bir kilometre derinliğinde kratere sahip el değmemiş Bosavi Dağı'nda, 82 santimetre uzunluğundaki kedi büyüklüğünde farelerin de filmini çekti.

Aralarında 16 kurbağa, bir kertenkele, en az 3 balık, 20 böcek ve örümcek ile bir yarasanın bulunduğu 40'tan fazla yeni hayvan türü keşfeden ekibin çektiği belgesel filmin ilki yarın BBC'de gösterilecek.