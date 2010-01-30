Kayıp çocuklar tek yerde kayda alınacak

T24 - Türkiye’de kayıtlı 1657 kayıp çocuk var. İlgili bakanlıklar kayıp çocuklar için Avrupa ülkelerindeki gibi “tek veri bankası” kurmak için protokol imzaladı.





Protokole göre kayıp çocukların ailelerine psikolojik destek verilecek, çocuk kaçırma nedenleri araştırılacak.



Adalet İçişleri ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, kayıp çocuklar için “tek veri bankası” kurmak için protokol imzaladı. Sistemle halen 1657 çocuğun kayıp olduğu Türkiye genelinde kayıp çocukların bulunmasına yönelik merkez oluşturulacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak ve ilgili kurumlar tarafından veri girişinde bulunulacak web tabanlı bilgi sistemi oluşturulacak. Veri bankasına kaybolma vakaları anlık olarak girilecek, kaybolan çocuğun bulunması halinde ismi listeden düşürülecek. Veri bankasında toplanan bilgilerden hareket edilerek çocukların kaybolmasına neden olan faktörlere ilişkin bilimsel analizler yapılacak.



Ailelere psikolojik destek verilecek



Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı kayıp çocuklar projesinde insan hakları açısından çalışma yapacak. Buna göre insan hakları kapsamında değerlendirilecek çocuk kaçırmaları, anne baba uyuşmazlığı sonucu çocuk kayıpları ve benzeri durumlarda başkanlık girişimde bulunacak. Başkanlık, yıllık olarak kayıp çocuklar raporu hazırlayacak. SHÇEK kayıp çocukların aileleriyle irtibat kurup psikolojik destek verecek.



Medyadan destek özel film ve afişler



Ülke genelinde kayıp çocuklarının kaybolma nedenleri ile bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda kayıp çocukların bulunmasına yönelik görsel ve yazılı medyada yayınlar yaptırılacak. Kısa metrajlı TV filmleri, radyo skeçleri, broşür ve afiş hazırlanacak. Kurumlar arasında etkin ve açık bilgi paylaşımı yapılacak.