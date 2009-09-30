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Yaşam

Kayıp çocuklar için 60 kişilik özel ekip!

Kayseri'de kaybolan çocuklar için sivil polislerden oluşan 60 kişilik özel ekip kuruldu.

30 Eylül 2009 03:00

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Ramazan Bayramının ikinci günü şeker toplamak için çıktıktan sonra kaybolan ve bir haftayı aşkın süredir bulunamayan Türkan Ay (10), Ahmet Tuna Tekin (8) ve kız kardeşi Dilruba Tekin’i (7) aramak için sivil polislerden oluşan 60 kişilik özel ekip kuruldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 4 kişilik ekip de Kayseri’ye gitti. İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden yalnız yaşayanların adresleri alındı. Şüphelilerle ilgili olarak da bilgi toplandı. Aileyi ziyaret eden Emniyet Müdürü Arif Akkale, “60 kişilik ekip, çocukları buluncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Organ mafyası ile ilgili ipucu yok” dedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 1455 polisin katıldığı aramalarda 6516 kişiyle görüşüldüğünü açıkladı. İzmir Çiğli’de de bir binaya baskın düzenlendi ancak sonuç alınamadı.

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