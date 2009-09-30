Kayıp çocuklar için 60 kişilik özel ekip!

Yasak aşk intikamı için mi kaçırıldılar?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 4 kişilik ekip de Kayseri’ye gitti. İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden yalnız yaşayanların adresleri alındı. Şüphelilerle ilgili olarak da bilgi toplandı. Aileyi ziyaret eden Emniyet Müdürü Arif Akkale, “60 kişilik ekip, çocukları buluncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Organ mafyası ile ilgili ipucu yok” dedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 1455 polisin katıldığı aramalarda 6516 kişiyle görüşüldüğünü açıkladı. İzmir Çiğli’de de bir binaya baskın düzenlendi ancak sonuç alınamadı.