Kayıp bir kadının arandığı şehirde ceset ihbarı yapıldı; yetkililer seks oyuncağı buldu

ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Gary isimli şehirde, Ariana Taylor isimli kayıp bir kadın için günlerdir arama çalışmaları sürerken ormanlık alanda yeşil bir örtünün altında bir bedene rastlandı. Yetkililerin inceleme için gittiği yerde, yeşil örtünün altından gerçekçi boylarda plastik seks oyuncağı çıktı.

Region News Source’da yer alan habere göre, Indiana eyaletinin Gary şehrinde Ariana Taylor isimli kadın için arama çalışmaları günlerdir sürerken ormanlık alanda bulunan ceset ihbarı üzerine yetkililer olay yerine gitti.

Gary Polisi ve Lake Station Polisi, öncelikle yeşil örtünün altındaki bedeni yerinden taşıdı. Örtü kaldırıldığında ise altındakinin gerçekçi insan boylarında seks bebeği olduğu görüldü.

Yetkililer, Ariana Taylor’ın kaybolduğu yere yakın bulunan insan bedeni nedeniyle şüphelenmişti.

Gary’de iki ay önce de yol üzerinde görülen bir kadın bedeni ihbarı üzerine olay yerine giden ilk yardım ekipleri seks oyuncağı olduğunu tespit etmişti.

Polis, seks oyuncaklarının neden bırakıldığını, Ariana Taylor’ın arama çalışmaları sürerken birinin “dalga geçmeye” çalışıp çalışmadığını henüz bilmiyor.