Kayıp bankacı teslim oldu

Antalya'da çalıştığı bankanın 1 milyon 357 bin dolarını alarak eşiyle birlikte kayıplara karışan bankacı F.E İzmir'de polise teslim oldu. Avukatı aracılığıyla teslim olmaya ikna olan bankacı F.E. ile kocası S.E. özel ekip tarafından Antalya´ya getirildi.





Bir bankada müşteri ilişkileri yöneticiliği yapan 35 yaşındaki F.E. 11 Kasım günü ABD'de yaşayan bir müşterinin bankaya gelmesinin ardından rahatsızlandığını öne sürerek bankadan ayrıldı. Yakınları 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan bankacı F.E ve eşi S.E için polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Antalya polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, F.E'nin çalıştığı bankada da inceleme yapıldı. İnceleme sonrasında F.E'nin işlem yaptığı hesaplardan birinden 1 milyon 357 bin doların çekilerek zimmete geçirildiği, bu hesabın ABD'de yaşayan Türk müşteri M.T.'ye ait olduğu belirlendi. Parasını çekmek için 11 Kasım günü bankaya gelen M.T'yi gören F.E'nin de bu nedenle rahatsızlanmış gibi yaparak şubeden ayrıldığı ortaya çıktı.





Bankacı F.E ve birlikte kaçtığı eşi S.E'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, bugün çiftle temas kurdu. Avukatları Fatih Ardıç aracılığıyla F.E.'ye ulaşan polis, çifte teslim olmalarını istedi. Paranın tamamını harcadığını söyleyen F.E İzmir'de olduklarını ve akşam saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olacaklarını bildirdi.



Parayı 'hamam'da yemiş!



Bankacı F.E ve eşi S.E saat 19.00 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Antalya polisinden özel bir ekip çifti teslim alıp kente getirdi. Adliye girişindeki gazetecilerin, ´Paraya nerede harcadınız?´ sorusuna S.E., ´Hamamda!´ diye yanıt verdi. Yüzlerini saklayan çift, sorgu için organize suçlara götürüldü.





