'Kayıp asker'in öldüğü açıklandı



İsrail ordusu, Gazze'de geçen cuma kaçırıldığını iddia ettiği 23 yaşındaki İsrail askeri Hadar Godin'in öldüğünü duyurdu. Godin'in cuma günü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldüğü ve ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

İsrail'in Ynet adlı haber portalında yayınlanan habere göre askerin ailesine, olay yerinde Godin'in öldüğünü kanıtlamaya yetecek kadar patolojik kanıt bulunduğunun açıklandığı bilgisine yer verildi.

İsrail, Hadar Godin'in kaçırıldığını iddia ederek kapsamlı bir askeri operasyon başlatmıştı.

‘Bilgimiz yok'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kaçırıldığını iddia ettiği askerine ilişkin bilgileri olmadığını duyurmuş, İsrail'in askerinin kaçırıldığını iddia ederek onu arama gerekçesiyle ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit Hamas tarafından kaçırılmış, 2011 yılında İsrail hapishanelerindeki bin Filistinli mahkumun salıverilmesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir çözüm için sürekli ateşkes ilanı çağrısı yaptı.

İsrail'in dün gece de hava saldırılarını sürdürdüğü, saldırılar sırasında en az 15 Filistinlinin öldüğü bildiriliyor. Hamas'ın füze saldırılarının da devam ettiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Gazze'de 8 Temmuz'dan bu yana bin 700'ün üzerinde Filistinli öldü. Saldırılarda 9 binin üzerinde Filistinli de yaralandı.