Kayıp Arjantin askeri denizaltısından sinyal alındı

Arjantin Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü gelen 7 başarısız uydu aramasının, Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan 44 mürettebatlı askeri denizaltıdan yapılmış olabileceğini açıkladı.

Sinyallerin gönderildiği yer belirlenmeye çalışılıyor.

Atlas Okyanusu'nun güneyinde kaybolan ARA San Juan adlı denizaltıyı arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çalışmalara Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de bir uçakla katılıyor.

ABD Donanması da denizaltının deniz tabanında bulunması ihtimaline karşı, derin su kurtarma araçları gönderiyor.

Şiddetli rüzgar ve dalgalar, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Dizel ve elektrikle çalışan denizaltı, yaklaşık 430 km açıkta kaybolmuştu.

Denizaltı kaybolduğunda, Güney Amerika'nın en güneyindeki Ushuaia bölgesindeki rutin görevinden, Buenos Aires'in güneyindeki Mar del Plata limanına geri dönüyordu.

Denizaltının, elektrik kesintisi nedeniyle iletişim sorunları yaşadığı tahmin ediliyor.

Ancak donanma protokolleri gereği, iletişim kesintisi halinde denizaltının su üstüne çıkması gerekiyor.