Kayıp alzheimer hastasının parçalanmış cansız bedeni bulundu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, geçen hafta \"Bankaya gidiyorum\" diyerek, evden çıkan ve akibetinden haber alınamayan alzheimer hastası 71 yaşındaki Mehmet Tekeli\'nin parçalanmış haldeki cesedi bulundu. Ormanlık alanda bulunan cesedin, sokak köpekleri ya da yabani hayvanlar tarafından parçalandığı üzerinde duruluyor.

Yalvaç\'a bağlı Leblebiciler Mahallesi\'nde yalnız yaşayan alzheimer hastası Mehmet Tekeli, 8 Kasım Çarşamba günü \"Bankaya gidiyorum\" diyerek, evden çıktı. Tekeli\'nin oturduğu binadaki karşı dairede oturan oğlu Ramazan Tekeli, babasından haber alamayınca, durumu polise bildirdi. 3 yıldan bu yana alzheimer rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tekeli\'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ile Eskişehir AFAD ekipleri ve bölgede oturanlarda kırsal alanda arama yaptı. Dedektör köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarına \'drone\' ile havadan destek verildi; ancak ekiplerin çabaları, sonuç vermedi.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, Mehmet Tekeli\'nin cesedi dün saat 16.30 sıralarında ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Bağlar Mevkii\'nde, mantar toplamaya giden 60 yaşındaki Bayram Elbengili tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine ormanlık alana gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Tekeli\'nin cesedinin parçalandığı, kollarının ve sol bacağının ise yerinde olmadığı belirlendi. Ekipler, Tekeli\'nin başını ise gövdesinden 3 metre ileride, parçalanmış halde bulundu. Yaşlı adamın ceketi, ayakkabısı ve çorapları ise düzgün şekilde çıkarılmış olarak bedeninden 5 metre ileride buldu. Tekeli\'nin üzerindeki bir miktar paranın da ceketinin cebinde olduğu görüldü. Arama kurtarma ekipleriyle babasını bulmak için çalışmalara katılan Ramazan Tekeli, babasının cansız bedenini görünce, uzun süre gözyaşı döktü.

\"ÇOĞU UZVU YOKTU, KORKTUM\"

Cesedin bulunduğu yere yakın bir kır evinde oturan Bayram Elbengili ise saat 16.30 sıralarında mantar toplamaya gittiğini, yürüdüğü sırada dere içerisinde çoğu uzvu olmayan ceset gördüğünü, korktuğunu ve hemen eve gelerek, jandarmaya haber verdiğini söyledi.

Mehmet Tekeli\'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Tekeli\'nin cansız bedeninin, sokak köpekleri ya da yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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