Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN’IN Kuşadası İlçesi\'nde 17 gündür kayıp olan alzheimer hastası Rıza Gezer, ağaçlık alanda ölü bulundu.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Emginler Sitesi yakınlarında gerçekleşti. Ağaçlar arasında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polisler, yaptıkları araştırmada cesedin, kayıp olarak aranan Rıza Gezer’e ait olduğunu belirledi. Alzhemir hastası olduğu belirtilen Gezer\'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

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