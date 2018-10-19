Kayıp Alzheimer hastası İsviçreli turist, otelde bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, sahilde yürüyüş yaparken kaybolan Alzheimer hastası İsviçreli turist Klaus Zimmermann, 4 kilometre uzaklıktaki otelde jandarma ekiplerince bulundu.

Gündoğdu turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde eşi Nicole Leonne Zimmermann\'la tatil yapan Klaus Zimmerman, dün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapmak için otelden ayrıldı. Bir süre yürüyen çift, saat 10.00 sıralarında birbirini kaybetti. Eşini arayıp, bulamayan Nicole Leonne Zimmermann, otele dönerek, görevlilere haber verdi. Görevliler, Gündoğdu sahili ve çevredeki otellerde yaptığı aramadan sonuç alamadı.

Nicole Leonne Zimmermann, dün saat 17.30 sıralarında jandarmaya kayıp başvurusunda bulunarak, eşinin Alzheimer hastası olduğunu belirtti. Klaus Zimmerman\'ın rahatsızlığını öğrenen jandarma ekipleri, hem sahilde hem de çevredeki otellerde arama başlattı. Klaus Zimmerman, saat 20.30 sıralarında, tatil yaptığı otelden 4 kilometre uzaklıktaki Çolaklı turizm merkezinde yer alan otelde dinlenirken bulundu. Klaus Zimmerman, işlemlerin ardından eşiyle konakladığı otele döndü.

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